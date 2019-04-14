Фукусима , Япония, 14 апреля, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправился в префектуру Фукусима, чтобы оценить ход восстановительных работ на атомной электростанции «Фукусима — 1» после катастрофы 2011 года. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2011 году в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 9,0. Подземные толчки вызвали волну цунами, которая обрушилась на побережье префектуры Фукусима и повредила АЭС «Фукусима — 1». Из строя была выведена система охлаждения реакторов, что привело к расплаву активной зоны и выбросу радиоактивных веществ. Авария на АЭС «Фукусима» стала крупнейшей аварией на атомной станции после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 года и сопоставимой с ней по масштабу.

В ходе поездки в префектуру Фукусима Абэ оценит ход восстановительныхработ на АЭС «Фукусима — 1», где делают дополнительную защиту от возможного удара цунами.

Также Абэ посетит футбольный учебный центр J-Village, откуда в марте 2020 года начнётся эстафета олимпийского огня по Японии.