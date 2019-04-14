Кызыл, 14 апреля, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Девять задержанных сбежали из изолятора временного содержания (ИВС) в Туве. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Цитата из к/ф «Побег из Шоушенка». реж. Фрэнк Дарабонт. 1994. США Удачный побег

Задержанные совершили побег из помещения ИВС межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский». При побеге задержанные нанесли телесные повреждения дежурному сотруднику.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению местонахождения беглецов. Поиск проходит при участии сотрудников полиции из Хакасии и Красноярского края.

По факту произошедшего назначена служебная проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о розыске трёх сотрудников полиции из отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ростовской области, обвиняемых в превышении полномочий. По последним данным, двое из них попросили политического убежища на Украине.