Лиссабон, 14 апреля, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Исследование, представленное на научном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC), выявило прямую связь между мышечной силой и продолжительностью жизни. Об этом сообщает пресс-служба ESC.

Виктор Корецкий. Хочешь быть таким — тренируйся! (фрагмент) 1951

Один из авторов работы профессор Клаудио Араужо, являющийся директорам по исследованиям в клинике лечебной физкультуры CLINIMEX в Рио-де-Жанейро, рассказал о результатах исследования на конгрессе EuroPrevent 2019 в Лиссабоне.

В исследовании приняли участие 3878 человек. В период между 2001 и 2016 годами учёные измеряли максимальную мышечную силу участников исследования. Для этого использовалось упражнение на поднятие вертикального блока.

После тестов участники были разделены на четыре группы. В первую группу вошли люди, показавшие максимальные результаты (относительно массы тела), в четвёртую — минимальные. Во второй и третьей группе оказались те, чья сила оказалась чуть выше или чуть ниже средней соответственно.

Наблюдение за участниками эксперимента показало, что люди с более низкой мышечной силой (из третьей и четвёртой группы) имели более высокий риск смерти в течение периода наблюдения. В частности, риск смерти для людей, попавших в третью или четвёртую группу был, соответственно, в 4−5 и 10−13 раз выше, чем для тех, кто попал в первую.

«Врачи должны подумать об измерении мышечной силы у своих пациентов и рекомендации силовых тренировок», — отметил Араужо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года было представлено исследование международной группы учёных, показавшее, что регулярные силовые тренировки снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.