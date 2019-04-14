Донецк, 14 апреля, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Общественное голосование по выбору проекта мемориального комплекса в память о первом главе Донецкой Народной Республики Александре Владимировиче Захарченко началось в ДНР. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба администрации ДНР.

Smdnr.ru Александр Захарченко

Всех неравнодушных граждан пригласили проголосовать за один из вариантов проекта на специально созданном сайте, а также прислать свои пожелания и комментарии на адрес электронной почты, указанный на сайте.

В данный момент вниманию граждан представлены пять вариантов проекта мемориального комплекса в память об Александре Захарченко. Голосование продлится с 13 по 30 апреля.

Отмечается, что проект проводится при поддержке Захарченко Натальи (вдовы Александра Захарченко) и главы ДНР Дениса Пушилина.

Напомним, что первый глава ДНР генерал-майор Александр Захарченко стоял во главе Республики с с 4 ноября 2014 по 31 августа 2018 года. Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка. В церемонии прощания с первым главой ДНР приняли участие более 120 тысяч человек.