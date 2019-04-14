Санкт-Петербург, 14 апреля, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Российской Федерации Виталий Милонов («Единая Россия») был избит из-за конфликта на парковке в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает Пятый канал.

Duma.gov.ru Виталий Милонов

Утверждается, что инцидент произошел около 18:00 в субботу, 13 апреля, на штрафной стоянке, которая находитсяна дороге на Турухтанные острова. В чем именно была причина конфликта пока не сообщается.

Известно, что депутата Милонова избил администратор штрафтоянки. Милонов заявил, что получил телесные повреждения и написал заявление в полицию.

В интервью портале 78.ru депутат подтвердил факт избиения.

На данный момент полиция проводит проверку.