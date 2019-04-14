Саратов, 14 апреля, 2019, 11:03 — ИА Регнум. С 14 по 22 апреля в Саратовском академическом театре драмы им. А.И. Слонова будет проходить культурно-образовательный проект-фестиваль «Уроки Табакова». Смотр посвящен памяти выдающегося актера, режиссера и педагога, уроженца Саратова, Олега Павловича Табакова. На фестивале будут показаны лучшие работы как профессиональных коллективов, так и студий и выпускных курсов театральных вузов.

Джеймс Хэйллар. В театре

Откроет форум 14 апреля спектакль Школы-студии МХАТ (курс Виктора Рыжакова) «Оттепель». Событием в культурной жизни города станет преставление 17 апреля культовой постановки Театра Олега Табакова (Табакерка) «Матросская тишина» по пьесе Александра Галича. В главной роли нынешний художественный руководитель труппы Владимир Машков.

Также критики отмечают такие работы как поэтический моноспектакль Константина Райкина «Над балаганом», «Булгаков. Дон Кихот» Студии Игоря Яцко Школы драматического искусства, «Гамлет» Вильяма Шекспира и Бориса Акунина Нижегородского театрального училища, «Трагедия менструального цикла» Школы Нового кино.

В день закрытия, 22 апреля самарский зритель увидит одни из лучших спектаклей Московского театра Маяковского — «Обломов» по Ивану Гончарову.