Абу-Даби, 14 апреля, 2019, 11:02 — ИА Регнум. В Объединённых Арабских Эмиратах у берегов эмирата Фуджейра в Оманском заливе началось создание самого крупного в мире искусственного кораллового рифа. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает издание The National.

Анна Рыжкова ИА REGNUM На берегу Оманского залива. Фуджейра, ОАЭ

Соглашение о создании крупнейшего в мире искусственного кораллового рифа было подписано между министерством по изменению климата и окружающей среды ОАЭ и Fujairah Centre for Adventures, который был создан властями эмирата Фуджейра в 2017 году для развития активных видов отдыха в эмирате.

Площадь рифа составит 300 тысяч квадратных метров — это примерно 60 футбольных полей. В течение ближайших пяти лет риф населят 1,5 млн кораллов.

Данный проект нацелен как на сохранение морской флоры и фауны и увеличение популяции рыб, так и на развитие туризма в эмирате и привлечение дайверов и любителей природы из ОАЭ и из-за рубежа.

Напомним, что у побережья ОАЭ в Персидском залифе уже давно возводятся искусственные острова. Однако Оманский залив более глубоководный.