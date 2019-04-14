Торонто, Канада, 14 апреля, 2019, 11:06 — ИА Регнум. В НХЛ названы три главных звезды прошедшего игрового дня, первой из них стал форвард клуба «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, сообщает 14 апреля пресс-служба лиги.

(сс) Sergei ~ 5of7 Натан Маккиннон в составе хоккейного клуба «Колорадо Эвеланш»

Игрок «Колорадо» удостоен этого звания за победную шайбу, заброшенную им в овертайме второй игры серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с командой «Калгари Флеймз» (3:2 ОТ в пользу «Колорадо» в матче, 1:1 в серии).

Второй звездой прошедшего игрового дня признан защитник команды «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик, ставший автором победного гола в овертайме второго матча первого раунд плей-офф НХЛ с командой «Каролина Харрикейнз» (3:4 ОТ в пользу «Вашингтона» в матче, 2:0 в серии).

Третьей звездой дня в НХЛ стал нападающий команды «Нэшвилл Предаторз» Крейг Смит, также забивший победный гол в игре его клуба с хоккеистами «Даллас Старз» во втором матче первого раунда плей-офф (2:1 в матче в пользу «Нэшвилла», 1:1 в серии).

Отметим, в списке лучших игроков прошедшего дня в НХЛ нет ни одного российского хоккеиста, участвующего в играх лиги.