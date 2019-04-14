Донецк, 14 апреля, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Режим прекращения огня был нарушен военнослужащими Украины 12 раз за минувшие сутки. Об этом 14 апреля сообщил пресс-центр представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

Во время обстрелов территории ДНР, в нарушение Минских соглашений и договорённостей о перемирии украинские боевики использовали следующее вооружение: гранатомёты, вооружение БМП/БТР, крупнокалиберное стрелковое, стрелковое и снайперское оружие.

В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались населённые пункты: Васильевка, Минеральное, Жабичево, Донецк (Вольво-центр, посёлок шахты Трудовская, Александровка), Докучаевск, Саханка.

В результате обстрелов территории ДНР украинскими войсками пострадала мирная жительница из посёлка Александровка.

Кроме того, повреждения получили четыре жилых дома в посёлке Александровка. У домов была повреждена кровля, остекление и стены.

За ушедшие сутки по территории ДНР украинскими войсками было выпущено 139 единиц боеприпасов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 23 нарушениях режима перемирия боевиками Украины. При этом количество использованных при обстреле территории ДНР боеприпасов составило 476 единиц.