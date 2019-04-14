Монако, 14 апреля, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Черногорский форвард футбольного клуба «Монако» Стеван Йоветич травмировался в матче 32-го тура Лиги 1 французского футбольного чемпионата с командой «Реймс», сообщает 14 апреля L’Equipe.

(сс) Steindy Стеван Йоветич

Согласно информации издания, 29-летний игрок, который недавно вернулся в строй после восстановления от предыдущей травмы, получил повреждение колена в противостоянии с соперником и был заменен на 84-й минуте встречи.

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим на пресс-конференции после матча заявил, что он опасается, что у Йоветича, вероятно, разрыв крестообразных связок, восстановление от которого может составлять до пяти месяцев.

Отметим, в текущем сезоне Стеван Йоветич сыграл за клуб только в 8 матчах и отметился в них 2 голами. Все остальное время футболист восстанавливался от травм, которые он получал трижды по ходу сезона.