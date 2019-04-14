Южно-Сахалинск, 14 апреля, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Столб пепла на высоту 3200 метров над уровнем моря выбросил вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир в Сахалинской области. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

(сс) amanderson2 Вид на вулкан Эбеко

Информация о пепловом выбросе на вулкане Эбеко, расположенном в северной части острова Парамушир Большой Курильской гряды, поступила в ГУ МЧС днём 14 апреля.

По данным учёных Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН) шлейф от облака пела распространился на расстояние не более семи километров на восток.

В зоне распространения пепла населённых пунктов нет. Ближайший к вулкану город Северо-Курильск расположен в семи километрах на северо-запад. В городе пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угроза населению, по данным ГУ МЧС, отсутствует.

Ранее ИА REGNUM сообщало об опровержении в МЧС информации об активизации вулкана Эльбрус. Данную информацию опубликовали в соцсетях шутники на 1 апреля.