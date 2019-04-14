Вашингтон, 14 апреля, 2019, 10:20 — ИА Регнум. В американском штате Техас в результатет мощного урагана погибли двое детей. Об этом накануне, 13 апреля, сообщает АВС со ссылкой на офис шерифа округа Анджелина.

После урагана

По данным шерифа, двое детей — трёх и восьми лет — погибли в результате падения дерева на автомобиль, в котором они находились.

Также стало известно, что в результатет урагана погиб ещё один человек в городе Гамильтон в штате Миссисипи.

Как минимум 20 человек получили ранения в результатет воздействия неблагоприятных погодных условий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте этого года в американском штате Алабама погибли 23 человека в результатет смерча.