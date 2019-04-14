Денвер, США, 14 апреля, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Сан-Антонио Сперс» одержал победу над командой «Денвер Наггетс» в первом матче серии первого раунда плей-офф НБА.

(сс) Katie Haugland Bowen Эмблема баскетбольного клуба «Сан-Антонио Спёрс»

Встреча прошла на паркете «Пепси-центра» в Денвере и закончилась победой гостей со счетом 101:96 (20:25, 31:34, 17:13, 28:29).

Несмотря на поражение, наиболее результативным игроком матча стал защитник «Денвера» Гэри Харрис, который смог набрать 20 очков за игру. На счету его коллеги по клубу сербского центрового клуба Николы Йокича трипл-дабл с 10 очками, 14 подборами и 14 результативными передачами.

Самым результативным у победителей стал защитник Демар Дерозан, оформивший в матче дабл-дабл с 18 очками и 12 подборами.

Отметим, по итогам встречи счет в серии первого раунда стал 1:0 в пользу «Сан-Антонио». Следующий матч пройдет тоже в Денвере 17 апреля.