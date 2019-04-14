Киев, 14 апреля, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что с сегодняшнего дня, 14 апреля, украинские граждане могут путешествовать в Таиланд без виз. Об этом действующий глава Украины написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Цитата из м/ф «Жил-был пёс». реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР Радость

«Отличная новость! С сегодняшнего дня граждане Украины могут путешествовать в королевство Таиланд с туристической целью без виз», — пишет Порошенко.

Он отметил, что в безвизовом режиме граждане Украины могут пребывать в Таиланде в течение 30 дней. Чтобы въехать в эту страну, украинским гражданам нужен только заграничный паспорт, и даже не важно какой — биометрический или обычный.

Также Порошенко похвастался, что количество стран, куда украинские граждане могут путешествовать без виз, растёт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине сейчас в самом разгаре президентская гонка. 21 апреля состоится второй тур выборов главы государства, в котором действующий президент Порошенко будет бороться с шоуменом Владимиром Зеленским. На данный момент рейтинг у Зеленского заметно выше.