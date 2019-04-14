Тула, 14 апреля, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Деревенское, свое, настоящее. Даже популярный рекламный слоган утверждает, что хорошо иметь загородный дом. Исходя из таких понятий, вывод один — деревня России нужна прежде всего, чтобы сохранить корень народа и государственную независимость. Хотя в начале 1990-х Егор Гайдар так не считал, назвав сельское хозяйство — «черной дырой экономики». Благо, нынешнее руководство страны очнулось и, вероятно, вспомнило, что, по мыслителю эпохи Просвещения Жан Жаку Руссо, «сельское хозяйство обеспечивает свободу». То есть, если вам нечем питаться, то вы зависите от других.

(сс) Pavlofox Пшеничное поле

В РФ нацелены на задачу кормить не только себя, но и других. Задача к 2024 году — увеличить экспорт до 45 млрд долларов. Некоторые специалисты усмотрели в этой цели амбициозность. Но в России, особенно центральной, сегодня заметны целые поля, поросшие молодым березняком. Вернуть такие земли селянам можно, но стоит это неимоверных усилий и затрат. Тем не менее Тульская область взялась за аграрный комплекс и, по мнению экспертов, целенаправленно.

Сила не только в «оборонке»

Еще в своем ежегодном Послании к депутатам тульский губернатор Алексей Дюмин подчеркнул, что сельское хозяйство в регионе сегодня — одно из наиболее инвестиционно привлекательных секторов экономики. Официальные данные тому подтверждение. В частности, за 2018 год в фактических ценах регион произвел сельской продукции на общую сумму 61,5 млрд рублей: растениеводство — 36,6 млрд, животноводство — 24,8 млрд рублей. Причем по всем показателям область прибавила. Индекс производства составил 106,4%. Эта планка для некоторых субъектов РФ и ЦФО пока даже в планах не стоит.

Gubernator.tularegion.ru Алексей Дюмин на злаковых полях

Тульская область может похвастаться рекордными урожаями зерна, картофеля, рапса, сои. Основными направлениями экспорта продукции тульского агропромышленного сектора являются масложировая продукция, злаки и продукты глубокой переработки зерна, напитки, кондитерские изделия, мясная продукция и продукты ее переработки, картофель. Но главным достижением региона во всей стране считают агроинвестиции.

Тула в лице своего лидера смело подписывает проекты с различными компаниями, которые довольно-таки оперативно воплощаются в жизнь, а не остаются на бумаге или висеть в воздухе. Только в 2018 году подписано 13 инвестиционных соглашений на сумму 24,3 млрд рублей, а на последнем форуме в Сочи — еще ряд соглашений на сумму свыше 7,5 млрд рублей. Сегодня в регионе всего реализуется порядка 30 проектов на общую сумму 100 млрд рублей.

Все эти данные, вложения, рост показателей и целенаправленное развитие агропромышленного комплекса с увеличением посевной на 50 тыс. га (до 885 тыс. гектаров) сводится к тому, что регион и его руководитель с первых дней приступил к выполнению национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«Губернатор Алексей Дюмин демонстрирует сразу два важных вектора. Во-первых, он дает понять, что нацпроекты, инициированные главой государства, реализуются не просто для «галочки», что необходимо продемонстрировать конкретные результаты, — отмечает главный редактор ИА «Национальный эксперт», к.э.н. Михаил Белый. — Во-вторых, Дюмин указывает на необходимость диверсификации региональной экономики: Тульская область — это не только флагман отечественной оборонной промышленности. В регионе успешно развиваются и другие отрасли».

В 2018 году тульские сельхозпроизводители экспортировали свою продукцию на сумму более 140 млн долларов или 117% к уровню 2017 года. В планах — увеличение объемов экспорта до 323 млн долларов к 2024 году в рамках нацпроекта.

Малые формы — двигатель прогресса

Весной вопрос сельского хозяйства на всей территории России активно обсуждается, планы строятся, а селяне берутся за инструменты. Сегодня в Тульской области подкармливают озимые, под которые посеяно 305 тыс. га — рекордное значение за последние 19 лет!

Gubernator.tularegion.ru Комбайны в поле

По словам председателя общественного совета при министерстве сельского хозяйства Тульской области Дмитрия Задорожного, подобных показателей регион бы не достиг.

«Понятно, что для развития современного сельского хозяйства необходима специализированная современная техника, оснащенные базы, инфраструктура, а все это, одним словом, серьезные финансовые инвестиции. А они сами по себе они не придут, в регион их может привести только благоприятный инвестиционный климат, — считает аграрий. — И тут очень важна позиция руководителя региона».

Эксперт напомнил недавний пример, как губернатор Дюмин провел совещание на базе муниципального образования Узловский район, отметил успехи местных сельхозпроизводителей и добавил: «А не пора ли выходить на новый уровень, а именно — международный?»

В регионе решили отталкиваться от малых форм хозяйствования на селе. Именно этот актив неоднократно продвигал и советовал поддерживать Владимир Путин. Тульские власти решили выдвинуть в правительство и Госсовет по развитию сельского хозяйства предложения, где бы участвовали в первую очередь не агрохолдинги, а представители малого и среднего сельского предпринимательства.

«Тогда губернатор сказал, что сроки сжатые, и поручил непосредственно докладывать о положении дел практически постоянно, — рассказывает Задорожный. — Мы собираемся использовать возможности Фонда поддержки предпринимательства области для поддержки фермеров, будем развивать сельхозкооперацию в районах, без этого малые формы отрезаны от господдержки и рынков сбыта продукции, продолжим и расширим производство органической продукции, ведь закон об органическом земледелии вступает в силу с 1 января 2020 года, и тульские аграрии здесь тоже должны использовать свой потенциал».

(сс) Couleur Молоко

На уровень выше в сельском вопросе часто помогают агроуризм и возрождение давних русских традиций. В Тульской области подумали, что все новое — хорошо забытое старое. Решили попробовать возделывать лен и коноплю техническую.

«На самом деле тульские производители уже поставляют многое на экспорт. Наша тульская фирменная молочка и мороженое, мясо индейки и рапсовое масло уже нашли своих потребителей не только в Китае, Вьетнаме, Саудовской Аравии, но и в Европе и даже в Японии. И, оказывается, малые и средние сельхозпроизводители также могут поставлять продукцию на экспорт и получат при этом господдержку, для этого и создается прямо сейчас Центр поддержки экспорта области, а комитет по предпринимательству и потребительскому рынку области уже помогает аграриям по продвижению их продукции на федеральный и международный рынок», — отмечает специалист аграрного сектора.

Тульская агростатистика

Продукция сельского хозяйства в фактически действовавших ценах за последние несколько лет возросла более чем вдвое — с 3,5 млрд рублей в 2013 году до 6,4 млрд в 2018 году.

Посевная площадь за последние годы также выросла. В 2013 году она составляла 552,2 тыс га, а в 2016 и 2017 годах уже 651,1 тыс га.

Поголовье скота на конец 2014 года составляло 61 тыс. голов, в 2016 году — 60,2 тыс. голов, в 2017-м уже 83,5 тыс. голов, а на 1 января 2019-го — уже 125,5 тысяч. В минувшем году прирост составил 16,3 тыс. голов.

Одним из важных показателей является урожайность. Тут Тула в 2010 году показала результат 18,1 ц/га убранной площади, а в 2017 уже почти 32 ц/га.

Производство молока на за 2017 год составило 159,7 тыс. тонн, а за 2018-й — 175,8 тыс. тонн или почти 16% к показателю прошлого года.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Мясо

Возросло производство мяса. Все показатели, и крупный рогатый скот, и свиньи, и птица — в плюсе. Рост составил +16,6 тыс. тонн с 135,2 за 2017 год до 151,8 в 2018-м.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Тульская область собирается занять лидерские позиции в стране по экспорту сельхозпродукции. В частности, регион к 2024 году собирается зарабатывать на этом 323 млн долларов.

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