Калгари, Канада, 14 апреля, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» нанес поражение в овертайме команде «Калагри Флеймз» во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

(сс) Lisa Gansky Натан Маккиннон в составе хоккейного клуба «Колорадо Эвеланш»

Игра, проходившая на льду арены «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари, завершилась со счетом 3:2 в овертайме.

Первый период игры прошел без забитых шайб и счет в матче был открыт только на 28-й минуте, когда Мэттью Нетто в меньшинстве смог поразить ворота соперника. Затем на 33-й минуте хозяева смогли отыграться, удачно реализовав большинство усилиями Расмуса Андерсона.

На 53-й минуте «Калгари» вышел вперед, после шайбы Шона Монахана, однако на 58-й минуте представитель гостей Джей Ти Комфер сравнял счет, что перевело игру в овертайм.

В нем гости забросили шайбу в исполнении капитана «Колорадо» Натана Маккиннона и записали на свой счет победу в серии.

Отметим, по итогам матча счет в серии первого раунда между «Калгари» и «Колорадо» стал 1:1 Следующая игра состоится 16 апреля в Денвере.