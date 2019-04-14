Бразилиа, 14 апреля, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу потребовали, чтобы Куба, Российская Федерация и Китайская Народная Республика перестали поддерживать законную власть в Венесуэле во главе с президентом Николасом Мадуро. Совместное заявление глав внешнеполитических ведомств США и Бразилии опубликовала пресс-служба Государственного департамента США по итогам телефонного разговора Помпео с Араужу.

Иван Шилов ИА REGNUM Николас Мадуро и Владимир Путин

В заявлении сказано, что госсекретарь США и глава МИД Бразилии намерены продолжить сотрудничество для урегулирования политического, экономического и гуманитарного кризиса в Венесуэле.

«Они также подтвердили необходимость того, чтобы внешние силы, в том числе Куба, Россия и Китай, прекратили оказывать поддержку Николасу Мадуро», — сказано в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы и заявил, что Россия на это права не имеет. За США Помпео такое право оставляет.