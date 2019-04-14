Нашвилл, США, 14 апреля, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нэшвилл Предаторз» обыграл команду «Даллас Старз» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ текущего сезона.

Michael Miller «Нэшвилл Предаторз»

Игра, проходившая на льду «Бриджстоун-Арены» в Нашвилле, закончилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Игра в основное время закончилась с ничейным счетом 1:1.

На 22-й минуте форвард «Далласа» Джейми Бенн открыл счет в игре и вывел этим свою команду вперед, а на 24-й нападающий хозяев Рокко Гримальди счет сравнял.

Победную шайбу на свой счет записал форвард «Нэшвилла» Крейг Смит (65-я).

Отметим, этой победой «Нэшвилл» сравнял счет в серии до 1:1. Следующая игра состоится в Далласе 17 апреля.