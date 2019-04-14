Пермь, 14 апреля, 2019, 09:02 — ИА Регнум. В Пермском крае в посёлке Яйва две девятилетние школьницы были экстренно госпитализированы с признаками отравления после того, как попробовали содержимое неизвестного свертка, найденного ими на улице. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Пермскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Девочки обнаружили на улице некий сверток. По какой-то причине они решили попробовать его содержимое, после чего почувствовали недомогание. Родители школьниц вызвали кареты скорой помощи.

В настоящее время полиция проводит проверку. Вещество, которым отравились школьницы, отправлено на экспертизу.