Махачкала, 14 апреля, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, рассказал ирландцу Конору Макгрегору условия, на которых будет возможен матч-реванш между спортсменами. Соответственное сообщение опубликовано 14 апреля в Twitter Хабиба Нурмагомедова.

Иван Шилов ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

«Для начала ты должен победить, и тогда мы можем поговорить о реванше», — написал российский боец, отметив, что ирландец и его команда ничего не выиграли с 2016 года.

Это сообщение Нургмагомедова последовало в ответ на реплику Макгрегора в Twitter, в которой ирландец заявил, что он не считает российского бойца лучшим в легком весе в UFC, что он и его команда ранее переоценили уровень подготовки Хабиба и что все это покажет матч-реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором.

Отметим, 7 октября 2018 года российский боец Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в матче за титул чемпиона UFC в легком весе и отстоял это свое звание.