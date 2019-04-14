Грозный, 14 апреля, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Самый массовый в мире конный поход планируют провести в Чечне. Об этом 13 апреля сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава республики Рамзан Кадыров.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лошади на привязи

По словам Кадырова, в Чечне уже ведётся активная подготовка к конному походу. Тысячи любителей верховой езды уже начали тренировки в горах, на равнине и в степи. Идёт определение маршрута похода.

Как сообщил Кадыров, он лично провёл верховую ознакомительную поездку по одному из предполагаемых маршрутов. Ранее им были осмотрены и другие.

Кадыров отметил, что об окончательном решении говорить пока рано. Но, в то же время, глава Чечни пояснил, что массовый конный поход сможет сыграть важную роль в популяризации коневодства и в привлечении туристов в регион. Мероприятие задумано как красочное культурное, спортивное и этнографическе зрелище.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задаче по увеличению туристического потока в Тамбовскую область, которую поставил перед соответствующими службами губернатор региона Александр Никитин. Помочь в выполнении данной задачи может, по мнению Никитина, брендирование области как «земли композитора Рахманинова».