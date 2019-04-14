Вашингтон, 14 апреля, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Известный автор комиксов Стэн Ли предстанет перед зрителями в качестве посмертного камео в заключительном фильме «Мстители», сообщает 14 апреля Newsweek.

(сс) Kyle Nishioka Стэн Ли

Легендарный создатель комиксов скончался 12 ноября 2018 года в Лос-Анджелесе, ему было 95 лет. Роль, отведенная Стену Ли в предстоящем блокбастере пока не раскрывается.

Напомним, Стэн Ли считается культовой фигурой среди поклонников комиксов. Из-под его пера вышли десятки популярных героев, среди которых Человек-пау, Железный человек, Халк и многие другие.