Торонто, Канада, 14 апреля, 2019, 08:37 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Орландо Мэджик» обыграл команду «Торонто Рэпторс» в перовом матче серии первого раунда плей-офф НБА нынешнего сезона.

(сс) Keith Allison Ди Джей Огастин в составе баскетбольного клуба «Орландо Мэджик»

Встреча прошла на паркете «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась победой гостей со счетом 104:101.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Орландо» Ди Джей Огастин, который набрал 25 очков за игру и стал автором победного для его клуба трехочкового броска за 4,2 секунды до окончания игры. Его партнер по команде Аарон Гордон фофрмил дабл-дабл с 10 очками и 10 подборами.

У «Торонто» самым результативным стал нападающий Кавай Леонард, на счету которого также 25 очков. Также 24 очка набрал Паскаль Сикам.

Отметим, по итогам встречи счет в серии первого раунда стал 1:0 в пользу «Орландо». Второй матч серии состоится также в Торонто 17 апреля.