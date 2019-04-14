Стокгольм, 14 апреля, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Сильный взрыв произошёл в одном из ювелирных магазинов в городе Норрчёпинге на северо-востоке Швеции. Об этом 14 апреля сообщил телеканал SVT.

(сс) Håkan Dahlström Шведская полиция

Согласно поступившей информации, сообщение о взрыве было получено в полиции в 04:23 по местному времени (05:23 по мск). В полицию обратились сразу несколько очевидцев .

По данным полиции, взрыв произошёл в кладовой ювелирного магазина. Причина взрыва пока не называется, так как дом ещё не обследован.

В этом же доме расположены и жилые квартиры. Сведений о пострадавших пока не поступало. Территория вокруг места взрыва оцеплена полицией.

На место происшествия прибыли специалисты-взрывотехники. Проводится расследование причин и обстоятельств взрыва.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве с последующим пожаром в жилом шестиэтажном доме в Париже.