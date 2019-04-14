Вашингтон, 14 апреля, 2019, 08:36 — ИА Регнум. Злоумышленники могли получить доступ к ограниченному числу почтовых ящиков людей, использующих почтовый клиент Outlook от Mircosoft. Представитель Microsoft подтвердил эту информацию порталу TechCrunch.

Colin Хакер

По данным издания, почтовые ящики некоторых пользователей были уязвимы в период между 1 января и 28 марта 2019 года. Отмечается, что злоумышленники могли получить доступ к названиям папок, темам электронных писем и списку адресов, с которыми пользователь обменивался сообщениями. Отмечается, что содержимое электронных писем и вложений оставалось защищённым.

В издании получили письмо из отдела Microsoft по защите информации и управлению, в котором подтверждается информация о проблеме с почтовым клиентом:

«Недавно Microsoft узнала о проблеме, связанной с несанкционированным доступом киберпреступников к учетным записям электронной почты некоторых клиентов. Мы отключили скомпрометированные учетные данные для ограниченного набора целевых учетных записей, а также заблокировали доступ злоумышленников.

Было затронуто ограниченное количество учетных записей, мы уведомили всех затронутых клиентов. Также мы также расширили возможности обнаружения и мониторинга для дальнейшей защиты затронутых учетных записей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года эксперты по кибербезопасности компании Microsoft обнаружили, что ряд аналитических центров и некоммерческих организаций в Евросоюзе был атакован хакерами, связанными с группой Strontium.