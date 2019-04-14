Вашингтон, 14 апреля, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Американский телеведущий Джеймс Корден пересказал семь сезонов популярного телесериала «Игра престолов» за четыре минуты, сообщает 14 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания Лена Хиди в роли Серсеи Ланнистер

Соответствующее видео было опубликовано на канале ведущего в YouTube. Корден воспользовался сценарием Лоуренса Дая, специально написанным для последующего пересказа в сети.

Сценарист признался, что прежде никогда не смотрел «Игру престолов», поэтому вынужден был потратить двое суток, чтобы частично восполнить пробел в своих знаниях.

Напомним, популярный сериал «Игра престолов» завершается восьмым сезоном, который стартует 14 апреля 2019 года. В преддверии премьеры поклонники и авторы сериала как могут нагнетают ажиотаж вокруг данного проекта.