Пекин, 14 апреля, 2019, 08:09 — ИА Регнум. Небольшое землетрясение произошло на севере столицы Китайской Народной Республики. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает китайский сейсмологический центр.

(сс) Erdenebayar Пекин

Землетрясение на севере Пекина произошло в 12:47 по местному времени (6:47 по московскому времени) в районе Хуайжоу. Его магнитуда оценивается в 3,4.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 13 километров.

Данные о жертвах и разрушениях не поступали.