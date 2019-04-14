Вашингтон, 14 апреля, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Несколько акционеров американской социальной сети Facebook вновь предложили убрать Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров компании. Этот вопрос будет обсуждаться во время ежегодного собрания акционеров Facebook 30 мая.

(сс) Brian Solis Марк Цукерберг

Группа акционеров считает, что Цукерберг, который является и председателем совета директоров Facebook и генеральным директором социальной сети, может оказывать чрезмерное влияние на совета и его повестку, ослабляя тем самым контроль над правлением. Соответствующее заявление акционеры уже направили в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Вместо Цукерберга эти акционеры предлагают назначить «независимого председателя», а Цукерберг остался бы генеральным директором.

Стоит отметить, что ранее акционеры Facebook уже пытались убрать Цукерберга, который эту социальную сеть создал, с поста председателя совета директоров. Однако попытки эти ни к чему не привели, так как Цукерберг и лояльные к нему сотрудники владеют тем типом акций компании, которые дают им право на большее количество голосов.