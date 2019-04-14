Окленд, США, 14 апреля, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Голден Стейт Уорриорз» с победы начал свою серию первого раунда плей-офф НБА с командой «Лос-Анджелес Клипперс».

(сс) Keith Allison Стефен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз»

Игра, которая проходила на паркете «Оракл-Арены» в Окленде, закончилась в пользу хозяев со счетом 121:104.

Наиболее результативным игроком матча стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, оформивший в игре дабл-дабл с 38 очками и 15 подборами. Его партнёр по команде Кевин Дюрант набрал 23 очка.

У «Клипперс» самым результативным стал нападающий Моьрезл Харрелл, который смог набрать 26 очков в матче. Его коллега Лу Уильямс с 25 очками и 9 подборами не смог добрать всего один подбор до дабл-дабла.

Отметим, по итогам игры «Голден Стейт Уорриорз» ведет в серии плей-офф НБА со счетом 1:0. Следующий матч состоится 16 апреля.