Вашингтон, 14 апреля, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Фермер из американского штата Флорида погиб в результате нападения нападения крупной нелетающей птицы казуар. Информацию об этом 14 апреля сообщила газета The Gainesville Sun на своей официальной странице в Facebook.

(сс) cuatrok77 Казуар

Как пояснили сотрудники службы спасения округа Алачуа в штате Флорида, птица напала на фермера во время кормления, когда он зашёл в вольер, где содержался казуар.

Спасатели предположили, что 75-летний фермер мог подскользнуться и упасть во время процедуры кормления, а казуар, воспользовавшись моментом, нанёс ему смертельные удары своими гигантскими когтями.

Стоит отметить, что казуары — крупные нелетающие птицы, природной средой обитания которых является Австралия и Новая Гвинея. Взрослые птицы достигают роста два метра, весят около 60 килограмм и вооружены острыми кинжалообразными когтями, длина которых может превышать 10 сантиметров. Эти птицы считаются одними из самых опасных в мире.

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