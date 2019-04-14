Вашингтон, 14 апреля, 2019, 07:51 — ИА Регнум. Компания Stratolaunch Systems раскрыла детали первого полета самого большого самолета-носителя в мире — Stratolaunch. Соотвествующее сообщение опубликовала пресс-служба компании.

Самый большой самолет-носитель в мире — Stratolaunc

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самый большой самолет-носитель в мире впервые подняться в воздух и совершил свой первый полет. Этот самолет предназначен для вывода на околоземную орбиту ракет и спутников с высоты более 9 тыс. метров.

Строительство воздушного судна было завершено в 2017 году. Весит Stratolaunch около 226 тонн, размах его крыльев — 117 метров, высота самолета — 15 метров. Самолет оснащен шестью двигателями от Boeing 747, а его шасси состоят из 28 колес.

Предполагается, что самолет может перевозить на борту груз весом до 249 тонн.

Первый полет Stratolaunch прошел удачно. Пилоты оценили летно-технические характеристики воздушного судна и качество его управления.

Самолет взлетел с полигона в пустыне Мохаве в Калифорнии в 6:58 по местному времени 13 апреля (16:58 по московскому времени). В полете Stratolaunch развил максимальную скорость до 189 миль в час (более 304 километров в час) и поднялся на высоту 17 тысяч футов (более пяти километров). Полет продлился два с половиной часа.