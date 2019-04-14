Лос-Анджелес, США, 14 апреля, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Первый испытательный полёт самолёта-носителя Stratolaunch, состоявшийся 13 апреля, признан успешным. Об этом сообщается на сайте компании-разработчика Stratolaunch Systems.

Самый большой самолет-носитель в мире — Stratolaunc

В американской аэрокосмической компании рассказали, что во время первого испытательного полёта самолёт Stratolaunch достиг высоты около 5 километров, полёт на этом уровне продолжался в течение двух с половиной часов. Максимальная скорость полёта составила около 304 км/ч.

Во время полёта были выполнены разнообразные манёвры, которые позволили проверить системы управления полётом.

«Первый полёт был фантастическим», — отметил генеральный директор компании Джин Флойд.

Разработка самолёта-носителя началась в 2011 году. Первый образец был построен к маю 2017 года.

Размах крыла самолёта составляет 117,3 метров, что является самым большим показателем в истории авиастроения.

Шесть двигателей Pratt & Whitney PW4056 с тягой каждого 252,4 кН позволят самолёту-носителю нести полезную нагрузку весом до 250 тонн.

Планируется, что двухфюзеляжный моноплан будет использоваться для осуществления воздушных запусков космических аппаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 апреля самолёт-носитель Stratolaunch был впервые поднят в воздух.