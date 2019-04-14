Москва, 14 апреля, 2019, 07:52 — ИА Регнум. Заслуженный тренер Советского Союза по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала свою высокую оценку выступлению российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в одиночной женской произвольной программе на командном чемпионате мира, проходившем в Фукуоке.

Luu Фигуристка Е. Туктамышева

По мнению Тарасовой, приводимому НСН, фигуристка очень изменилась с начала сезона и стала кататься лучше.

Также тренер отметила хорошую спортивную форму Туктамышевой и то, что спортсменка соскучилась по соревнованиям и ждала их.

«Она все время пролетала отборы на Олимпийские игры, но год после Олимпиады она катается блестяще всегда», — рассказала Татьяна Тарасова, добавив, что фигуристка пришла к победе в очень хорошей форме и это её год.

Кроме этого, заслуженный тренер подчеркнула, что Елизавета Туктамышева может усилить свой технический арсенал, добавив в него ранее ею не исполняемый прыжок тройной аксель, что может ей позволить претендовать на призовые места и мировой рекорд.

«Сегодня Туктамышева меня покорила», — призналась заслуженный тренер СССР.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 13 апреля, российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала победительницей в произвольной программе в одиночном женском катании на командном чемпионате мира, проходившем в Фукуоке. Российская сборная фигуристов стала третьей по итогам соревнований.