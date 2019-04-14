Киев, 14 апреля, 2019, 07:38 — ИА Регнум. Трое граждан Украины на двух телегах, запряжённых лошадьми, пытались незаконно ввезти на территорию Белоруссии 800 килограммов сала. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Цитата из мф Как казаки инопланетян встречали. реж Владимир Дахно. 1987. СССР Казаки едут на телеге

Двое жителей Шацкого района, у которых не было при себе документов, пытались незаконно пересечь границу с Белоруссией на двух телегах. В этих телегах они везли 28 мешков сала.

Украинские пограничники задержали контрабандистов. На задержанных были составлены протоколы по следующим статьям: «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», «Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда».

Стоит отметить, что украинские граждане пытаются незаконно провести сало не только в Белоруссию, но и в Россию.