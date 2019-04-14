Москва, 14 апреля, 2019, 07:38 — ИА Регнум. 82 лесных пожара ликвидировали сотрудники ФБУ «Авиалесохрана» и региональных лесничеств за минувшие сутки на территории России. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

skeeze Тушение пожара

Общая площадь ликвидированных пожаров составила 5,07 тысяч га. При этом на 00:00 мск 14 апреля на территории РФ оставались непотушенными ещё 28 лесных пожаров на площади 12,99 тысяч га. По этим пожарам проводились работы по их ликвидации.

По данным ведомства, самое большое количество лесных пожаров было отмечено в Забайкальском крае — семь пожаров на площади 2 214 га, и в Хабаровском крае — шесть пожаров на площади 2 104 га.

На тушении пожаров было задействовано 1 667 человек, 341 единица техники и 11 воздушных судов.

Пожароопасный сезон открыт в 43 субъектах Российской Федерации, в одном муниципальном районе Забайкальского края введён режим ЧС, особый противопожарный режим действует в 13 субъектах Российской Федерации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мерах защиты от лесных пожарах, которые предложил губернатор Тверской области Игорь Руденя. В частности, Руденя предложил упростить оценку готовности территорий к пожароопасному периоду и ввести налоговые льготы для предпринимателей, занятых в лесном хозяйстве.