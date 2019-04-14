Киев, 14 апреля, 2019, 07:23 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский объяснил, почему он отказался сдавать анализы на алкоголь и наркотики вместе с действующим главой государства Петром Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Об этом он рассказал в интервью агентству «Новости Украины».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский завершения первого тура выборов, вызвал Порошенко на дебаты и предложил сдать анализы на алкоголь и наркотики. Сделал он это потому, что действующий президент неоднократно называл его наркоманом.

Порошенко на всё согласился, однако сразу же начал перехватывать инициативу: он заявил, что дебаты на стадионе должны пройти 14 апреля, а не 19, как рассчитывал Зеленский и анализы он предложил сдать в медицинском пункте на этом стадион. А данный медпункт подчиняется министерству здравоохранения Украины.

Но Зеленский заявил, что анализы он будет сдавать в независимой клинике. Теперь Зеленский объяснил, что сделал он это потому, что действующий президент готовил против него провокацию.

«Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК «Олимпийский» кто-то готовил против меня провокацию. Я туда не поехал, получил такую секретную информацию», — рассказал Зеленский.

При этом он отметил, что на данный момент пока не готов раскрыть подробности этого дела.