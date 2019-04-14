Милан, Италия, 14 апреля, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Милан» переиграл римскую команду «Лацио» в матче 32-го тура серии А итальянского чемпионата по футболу.

(сс) Maarten Van Damme Символика ФК Милан

Игра проходила на поле миланского стадиона «Сен-Сиро» и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Голов пришлось ждать почти до конца второго периода, когда «Милан» наконец смог открыть счет во встрече. Автором гола, ставшего в итоге единственным, стал хавбек хозяев Франк Кессье, который удачно реализовал 11-метровый штрафной удар, назначенный арбитром в ворота гостей.

Также за две минуты до этого пенальти судья назначил ещё один и также в ворота «Лацио» за игру рукой, однако после просмотра повтора инцидента отменил свое решение.

Отметим, по итогам матча «Милан» вновь поднялся на четвертое место в турнирной таблице, набрав 54 очка и обойдя команду «Рома». «Лацио» с 49 очками остался на восьмой позиции.