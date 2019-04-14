Лондон, 14 апреля, 2019, 06:09 — ИА Регнум. Лучшее в Англии место для проживания — город Солсбери, который прославился после инцидента с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией. Во главу списка 2019 года этот город поместила газета The Sunday Times.

WyrdLight.com Солсберийский собор

Уточняется, что жюри отметило Солсбери за «истинный дух коллективизма», который особенно ярко проявился после происшествия со Скрипалями. Вместе с тем город и раньше был очень привлекательным и гостеприимным.

Так, Солсбери знаменит самым высоким в Соединенном Королевстве средневековым зданием — готическим собором с 123-метровым шпилем, а также хорошими школами и рынком. Четвертый по величине город Шотландии — Данди — признан лучшим городом для проживания в 2019 году в этой части королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, город Солсбери прославился весной 2018 года, когда там нашли без сознания Сергея и Юлию Скрипалей. Британские власти утверждают, что их отравили сильным ядом, и заявляют о причастности к инциденту России. Москва не раз категорично отвергала обвинения, указывая на бездоказательность подобных утверждений.

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