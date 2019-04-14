Мельбурн, Австралия, 14 апреля, 2019, 05:55 — ИА Регнум. Конфликт с применением огнестрельного оружия произошел в австралийском Мельбурне возле входа в ночной клуб Love Machine. Пострадали по меньшей мере четыре человека, говорится в заявлении полиции штата Виктория.

BenjaminNelan Стрельба

Инцидент произошел 14 апреля около 3:20 по местному времени (около 20:20 мск 13 апреля). После стрельбы госпитализированы четверо мужчин, состояние двоих из которых — критическое. Жизни двух других пострадавших, возраст которых 50 и 29 лет, вне опасности.

Злоумышленник, открывший огонь по людям, пока не найден. Полиция просит местных жителей предоставить о нем любую информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в 43-летнего жителя Австралии стреляли из лука, однако мужчина случайно заслонился смартфоном и не пострадал. Злоумышленник задержан.

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