Бейрут, 14 апреля, 2019, 05:41 — ИА Регнум. Воздушное и морское пространство Ливана нарушены Израилем. Ливанский Генштаб заявил о вторжении израильского беспилотника и военного катера, сообщает информагентство NNA.

(сс) Tomás Del Coro ВВС Израиля

По данным ливанских военных, 13 апреля в морские границы страны вторгся военный катер израильской армии. В течение нескольких часов он находился в районе мыса ан-Накура и прошел максимальное расстояние в 535 м.

В это же время израильский беспилотник находился в воздушном пространстве Ливана. Эти факты отразила размещенная в Ливане миссия миротворцев ООН (UNIFIL).

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ливана ранее не раз обращали внимание ООН на факты нарушения Израилем своих границ. Бейрут расценивает эти действия как нарушение своего суверенитета.

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