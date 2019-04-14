Эр-Рияд, 14 апреля, 2019, 05:23 — ИА Регнум. Королевство Саудовская Аравия поддерживает действия и планы временного Военного совета Судана и обещает африканской стране гуманитарную помощь. Об этом говорится в заявлении саудовских властей, передает телеканал Al Arabia.

Судан

В Эр-Рияде отметили, что следили за развитием событий в братской республике, и выразили поддержку «планам, объявленным временным Военным советом Судана». В королевстве также надеются на восстановление в стране безопасности и стабильности.

Кроме того, ради облегчения страданий братского народа, король Саудовской Аравии издал указы об оказании Судану помощи, включая медикаменты, топливо и зерно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Судане 11 апреля был отстранен от власти и взят под стражу президент Омар аль-Башир, правивший с 1989 года. Власть перешла к военным. Главой переходного военного совета является Абдель Фаттах аль-Бурхан.