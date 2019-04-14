Москва, 14 апреля, 2019, 05:09 — ИА Регнум. Выводы канадских ученых о пользе низкоуглеводного и жирного омлета для больных с диабетом раскритиковал российский физиолог Борис Жерлыгин. Исследователи не учли индивидуальных особенностей организма, заявил он в беседе с РЕН ТВ.

(сс) tookapic Омлет

Специалист пояснил, что «диабет у всех разный», соответственно, и особенности питания должны подбираться в каждом случае в зависимости от того, как усваиваются углеводы, белки и жиры. Нарушение баланса между питательными веществами отразится на системе пищеварения, вплоть до отказа каких-либо органов.

«Например, если той же яичницей злоупотреблять, многие диабетики без почек останутся со временем», — сказал Жерлыгин.

Как сообщало ИА REGNUM, канадские ученые под руководством Джонатана Литтла поставили эксперимент с участием больных диабетом второго типа и пришли к выводу, что завтрак с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов — яичный омлет — помогает таким людям контролировать уровень сахара в крови в течение всего дня.