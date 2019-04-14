Остин, США, 14 апреля, 2019, 04:57 — ИА Регнум. Последствия урагана в американском штате Техас обернулись гибелью двоих детей. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Торнадо

Под ударом стихии оказался небольшой город Франклин, в котором проживает около 1,5 тыс. человек. Днем 13 апреля на автомобиль, в котором находилась семья с детьми, рухнуло дерево. Два ребенка трех и восьми лет погибли, еще двое пострадавших были госпитализированы.

Шторм и несколько торнадо в южной части США привели к отмене более 500 авиарейсов в международном аэропорту «Даллас/Форт-Уэрт» в Техасе. В штатах Техас, Луизиана и Арканзас остались без электроснабжения около 1,5 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта торнадо внезапно возникло в городском округе Шанцю китайской провинции Хэнань. Вихрь опрокинул батут с детьми, двое из них погибли, еще 16 получили травмы.

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