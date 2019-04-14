Краснодар, 14 апреля, 2019, 04:37 — ИА Регнум. Автор тренингов самозащиты и рукопашного боя Алексей Кадочников ушел из жизни в возрасте 83 лет. Об этом написал друг покойного Александр Церюта в социальной сети Facebook.

Krd.ru Алексей Кадочников

Кадочников скончался 13 апреля во второй половине дня в Краснодаре. Причина смерти пока не названа.

Церюта назвал Кадочникова легендой российского спецназа, учителем и человеком с большой буквы.

Кадочников известен авторским стилем рукопашного боя, который назван «Системой Кадочникова». Он написал книги и выпустил ряд фильмов о рукопашном бое.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в Москве скончался на 83-м году жизни режиссёр документального и научно-популярного кино Сергей Страхов. Он снял такие фильмы, как «Осень тбилисских балконов», «Испытание автомобилем», «Есенин в Грузии», «Метаморфозы».

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