Вашингтон, 14 апреля, 2019, 04:21 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину» во втором матче серии плей-офф Кубка Стэнли со счетом 4:3. Об этом сообщает «Чемпионат».

(сс) Michael Miller Евгений Кузнецов

Две результативные передачи принадлежат капитану «Вашингтона» Александру Овечкину, еще две — его партнеру по команде форварду Евгению Кузнецову. Шайбы в ворота соперника отправили Никлас Бэкстрем (4-я минута), Ти Джей Оши (10-я), Том Уилсон (49-я) и Брукс Орпик (62-я).

У «Каролины» отличились Лукас Валльмарк (16-я), Себастьян Ахо (37-я) и Джордан Стаал (56-я).

В результате счет в серии — 2:0 в пользу «Вашингтона». Третья игра серии состоится в ночь на 16 апреля.

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