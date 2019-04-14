Менло-Парк, США, 14 апреля, 2019, 03:59 — ИА Регнум. Предложение лишить Марка Цукерберга поста председателя совета директоров Facebook включено в повестку предстоящего заседания совета акционеров компании. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Guillaume Paumier Марк Цукерберг

Заседание состоится 30 мая. В уведомлении о собрании, направленном в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США, говорится, что генеральный директор Facebook Марк Цукерберг владеет примерно 60% голосующих акций, в силу чего совет не имеет возможности контролировать его властные полномочия.

Акционеры указали, что генеральный директор, который вместе с тем председательствует в совете директоров, может чрезмерно влиять на совет и его повестку, тем самым делая слабее контроль над правлением. Они полагают, что остроту такого конфликта интересов сгладит разграничение постов председателя и гендиректора компании.

Как сообщало ИА REGNUM ранее была раскрыта сумма, потраченная на охрану Марка Цукерберга и членов его семьи в 2018 году. Затраты составили $22,6 млн, деньги были потрачены из фонда компании.