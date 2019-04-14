Киев, 14 апреля, 2019, 03:44 — ИА Регнум. Прозвище Туфель закрепилось за нынешним президентом Украины Петром Порошенко в начале 2000-х годов из-за его стоптанной обуви. Об этом рассказал депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире украинского телеканала «Наш».

Порошенко

Добкин рассказал, что в 2002 году входил вместе с Порошенко в бюджетный комитет Рады. Тогда политика прозвали Туфель, так как удивлялись сношенной и грязной обуви, в которой ходит этот богатый человек.

Парламентарий добавил, что долго не мог привыкнуть к тому, что Порошенко стал президентом. Он заявил также, что именно «патологическая жадность» главы государства довела Украину до «плачевного положения».

Как сообщало ИА REGNUM, действующий глава Украины наряду с артистом Владимиром Зеленским прошел во второй тур президенских выборов, который пройдет в стране 21 апреля. Российский сенатор Алексей Пушков предположил, что Порошенко находится на грани нервного срыва, так как повторяет свои обещания пятилетней давности.

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