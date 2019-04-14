Фукуока, Япония, 14 апреля, 2019, 03:33 — ИА Регнум. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лаконично прокомментировала свою победу в произвольном одиночном женском катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке. Спортсменка поделилась эмоциями в соцсети Instagram.

Luu Фигуристка Елизавета Туктамышева

«Впечатляюще», — написала Туктамышева по-английски.

Фигуристка также отметила, что сезон для неё сложился очень хорошо. Она призналась, что безумно счастлива выполнить всё, что от неё зависело, сообщает Golden Skate.

«Я весь сезон чисто прыгала тройной аксель, поэтому не удивлена, что у меня получилось его прыгнуть на чемпионате мира», — цитирует Туктамышеву микроблог Golden Skate в Twitter.

https://www.instagram.com/p/BwMrIVfnRVx/

Как сообщало ИА REGNUM, победный результат Туктамышевой в произвольной одиночной программе составил 153,89 балла. Позади остались американка Брэди Теннелл и японка Каори Сакамато. В общем зачете на командном чемпионате мира российская сборная стала третьей, набрав 102 очка и уступив американской и японской сборным.

Читайте также: Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном чемпионате мира