Балашиха, Московская область, 14 апреля, 2019, 02:38 — ИА Регнум. Крупный пожар в парке «Лосиный остров» близ города Балашиха Московской области потушен. Об этом 14 апреля сообщают «Вести».

Лесной пожар

Возгорание произошло на территории санитарной вырубки — загорелись разрубленные деревья. Пламя охватило территорию площадью около 1 тыс. кв. метров.

Для борьбы с огнем привлекли 30 человек и десять единиц специальной техники. О пострадавших не сообщается. От места возгорания до ближайших жилых домов — около 1 км.

Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых российских регионах готовятся к борьбе с лесными пожарами, тогда как в ряде регионов они уже начались. Так, первые в 2019 году лесные пожары зафиксированы в Челябинской области, в лесах Псковской области произошло уже более 30 пожаров. В Смоленске объявили режим повышенной противопожарной готовности, особый режим также действует в Туве.

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