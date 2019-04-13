Москва, 14 апреля, 2019, 02:23 — ИА Регнум. Заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павла Пятницкого подозревают в хулиганстве — он устроил стрельбу из травматического пистолета. Спортсмен и член Общественной Палаты Дмитрий Носов объяснил инцидент «пьяными понтами» правозащитника, передает радиостанция «Говорит Москва».

kerttu Выстрел

Носов рассказал, что отмечал вместе с Пятницким свой день рождения в кафе на Цветном бульваре. Позже правозащитник принялся палить в воздух и был задержан правоохранителями. По словам Носова, Пятницкий выпил на празднике, но сильно пьян не был.

«У меня версия, что это были пьяные, глупые понты», — сказал Носов и добавил, что за проступок Пятницкий должен быть наказан в соответствии с законом.

Спортсмен добавил, что его знакомый — вспыльчивый человек, правдоруб, он «готов биться и бодаться», но не подлец и не преступник.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале стрельбу из травматического пистолета устроил один из посетителей супермаркета на востоке Москвы. Ранения получили три человека, одному из пострадавших потребовалась госпитализация.

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